В Евросоюзе приняли решение ввести новые санкции против России в течение недели

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22 февраля 2021, 20:36

Евросоюз, фото: pixabay.com

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Это "сигнал России".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе сообщил, что принято решение рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

"Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", - отметил Боррель.

В МИДе Австрии перед обсуждением антироссийских санкцией призвали Евросоюз: "Не рубите сук, на котором сидите".