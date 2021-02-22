В Евросоюзе приняли решение ввести новые санкции против России в течение недели
22 февраля 2021, 20:36
Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Это "сигнал России".
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе сообщил, что принято решение рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.
"Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", - отметил Боррель.
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