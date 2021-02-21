В МИДе Австрии перед обсуждением антироссийских санкцией призвали Евросоюз: «Не рубите сук, на котором сидите»

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21 февраля 2021, 14:34 Источник: РИА Новости

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг, фото из Википедии

В МИДе Австрии перед обсуждением антироссийских санкцией призвали Евросоюз "не рубить сук". Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag посоветовал подумать и все взвесить, прежде чем наказывать Россию из-за Алексея Навального.

По словам министра, Евросоюзу не надо "рубить сук, на котором ЕС сам сидит".

Александер Шалленберг напомнил, что в понедельник, 22 февраля, главы МИД стран Евросоюза обсудят "соразмерную реакцию" на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируют запретить въезд и заморозить активы.

Шалленберг заявил, что Австрия выступает за санкции, но "черный" список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической".