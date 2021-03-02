Устаревшие российские «Бук-М2Э» и «Панцирь 96К6» на вооружении Сирии смогли отбить массированный ракетный удар Израиля

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2 марта 2021, 08:27 Источник: «Русская весна»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Устаревшие российские комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь 96К6», которые находятся на вооружении армии Сирийской Арабской Республики, смогли отбить массированный ракетный удар Израиля. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», вечером в минувшее воскресенье истребители, входящие в состав ВВС еврейского государства, выпустили двенадцать ракет Delilah по международному аэропорту Дамаска и поселку Аль-Гизлания. Системам «Бук-М2Э» и «Панцирь 96К6» удалось перехватить все израильские снаряды, несмотря на сложности данной операции, обусловленные особенностями рельефа местности.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что телеканал Fox News распространил информацию, по которой американская субмарина была готова весной 2018 года атаковать российские суда, если бы они ответили на удар США по Сирии.