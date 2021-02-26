Леонид Кравчук назвал лучшим решением по Донбассу «выкинуть Россию силой»
26 февраля 2021, 17:02
Леонид Кравчук, киевский представитель в переговорном процессе по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, обозначил лучшее решение по ситуации в Донбассе. Слова политического деятеля приведены в материале, размещенном в сети.
Кравчук назвал лучшим решением по Донбассу «выкинуть Россию силой». При этом украинский переговорщик признал, что для принятия подобного решения требуется «взвесить ситуацию». Обозначенный вариант означает начало активных военных действий, процитировал Леонида Кравчука сайт «Русская весна».
Официальный Киев обвиняет Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Власти РФ подобные утверждения отрицают.
Как сообщалось ранее в пятницу, отечественный журналист Дмитрий Стешин высказал точку зрения, согласно которой руководство Украины готовится к блицкригу против непризнанных ДНР и ЛНР.
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