Леонид Кравчук рассказал о плане «Б» властей Украины по Донбассу

Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах об урегулировании конфликта на востоке Украины, рассказал о плане «Б» властей бывшей советской республики по Донбассу. О существовании данного плана неоднократно заявлялось ранее.
По словам Кравчука, процитированного российским интернет-изданием «Репортер», план «Б» предполагает «признание всеми без исключения», что Украина является воюющим государством, что «у нас идет война, мы даем отпор агрессору и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны».
Киевский переговорщик добавил, что международному сообществу следует призвать Москву прекратить «агрессивные действия» на территории Донбасса.
Руководство Украины обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Власти РФ подобные утверждения опровергают.
Ранее сегодня сообщалось, что турецкое издание Evrensel написало о присутствии в «серой зоне» в Донбассе наемников из Соединенных Штатов.