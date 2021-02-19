Леонид Кравчук рассказал о плане «Б» властей Украины по Донбассу

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19 февраля 2021, 20:22

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах об урегулировании конфликта на востоке Украины, рассказал о плане «Б» властей бывшей советской республики по Донбассу. О существовании данного плана неоднократно заявлялось ранее.

По словам Кравчука, процитированного российским интернет-изданием «Репортер», план «Б» предполагает «признание всеми без исключения», что Украина является воюющим государством, что «у нас идет война, мы даем отпор агрессору и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны».

Киевский переговорщик добавил, что международному сообществу следует призвать Москву прекратить «агрессивные действия» на территории Донбасса.

Руководство Украины обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкое издание Evrensel написало о присутствии в «серой зоне» в Донбассе наемников из Соединенных Штатов.