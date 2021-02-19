Леонид Кравчук: Россия ведет «реальную войну» против Украины в Донбассе

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19 февраля 2021, 09:34

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Российская Федерация ведет «реальную войну» против Украины на территории Донбасса. С соответствующим утверждением выступил Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах по урегулированию вооруженного противостояния на востоке Украины.

Кравчук, комментируя текущую ситуацию в Донбассе, отметил, что следует называть вещи своими именами. По словам киевского переговорщика, процитированного интернет-изданием «Лента.ру», российская сторона не провоцирует Украину в зоне конфликта, а ведет «реальную войну», нарушая режим перемирия.

Согласно позиции официального Киева, Москва оказывает прямую военную помощь непризнанным ДНР и ЛНР. Российские власти данные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Игорь Безлер, бывший командир ополчения Донбасса, извинился за то, что не застрелил весной 2014 года будущего украинского лидера Владимира Зеленского.