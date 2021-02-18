Экс-командир ДНР Безлер извинился за то, что не застрелил Зеленского в Донбассе в 2014-м
18 февраля 2021, 17:32
Игорь Безлер, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР, принес извинения за то, что не застрелил будущего президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе в 2014 году. Соответствующий пост Безлера появился в социальной сети «ВКонтакте».
Из слов экс-командира следует, что Зеленский в апреле 2014-го выступил в одном из баров в городе Горловке Донецкой области. Игорь Безлер попросил прощения за то, что не накормил тогда Зеленского, который в публикации назван «хрипатым недоразумением с комплексами Наполеона», «свинцом вместо котлет».
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Владимир Корнилов допустил, что Москва может признать ДНР и ЛНР в случае военного нападения Украины на республики.
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