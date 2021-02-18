Политолог Корнилов: Россия может признать ДНР и ЛНР в случае нападения Украины на республики

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18 февраля 2021, 14:41 Источник: «Известия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация может признать ДНР и ЛНР в случае нападения Украины на самопровозглашенные республики. Соответствующий сценарий в разговоре с журналистами допустил Владимир Корнилов, отечественный политолог.

Согласно точке зрения, озвученной экспертом, возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе вполне вероятно. Корнилов назвал очевидным то, что киевская сторона готовится к военной эскалации.

По словам аналитика, существует несколько возможных вариантов развития событий в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР. Один из них предполагает отбрасывание подразделений Киева до границ Донецкой и Луганской областей и признание республик со стороны Москвы.

Как напомнил Владимир Корнилов, российский президент заявил в 2018 году, что гипотетическое нападение на ДНР и ЛНР будет иметь тяжелые последствия для государственности Украины. Предупреждение, сделанное Владимиром Путиным, сохраняет свою актуальность, полагает политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о признаках «приближающегося краха» государственности бывшей советской республики.