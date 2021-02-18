Журналист Гордон назвал два признака «приближающегося краха» государственности Украины

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18 февраля 2021, 11:00

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, журналист из Киева, обозначил два признака «приближающегося краха» государственности Украины. Видео с выступлением Гордона по данному вопросу размещено на его YouTube-канале.

Первым признаком Гордон назвал деградацию украинского военного ведомства. О ней, в частности, говорит то, что главком армии страны Руслан Хомчак подал в суд на министерство обороны из-за двух дисциплинарных взысканий в его отношении. Кроме того, с министерством судятся Сергей Корнийчук, начальник Генерального штаба, и Сергей Дроздов, командующий Воздушными силами.

Вторым свидетельством «приближающегося краха» государственности, по словам журналиста, является деградация Службы безопасности Украины. Некоторое время назад стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который подозревается в организации неудавшегося убийства представителя ведомства Андрея Наумова.

«Это кошмар», - охарактеризовал ситуацию в армии и спецслужбах Украины Дмитрий Гордон.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Яков Кедми объяснил отсутствие у Киева шансов на успешное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса.