Экс-разведчик Кедми объяснил отсутствие у Украины шансов на успешное наступление на ДНР и ЛНР

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17 февраля 2021, 20:29

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина лишена шансов на успешное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Как объяснил эксперт, для организации успешной наступательной операции в Донбассе Киев должен обладать достаточной военной мощью и иметь поддержку из-за рубежа. Ни то, ни другого у руководства бывшей советской республики нет, отметил Кедми в эфире YouTube-канала российского журналиста Владимира Соловьева.

По словам экс-разведчика, киевские власти, неспособные вернуть неподконтрольные территории в Донбассе силовым путем, вымещают свою злость на оппозиции внутри Украины. Именно этим объясняется недавнее закрытие президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов, полагает Яков Кедми.

Ранее в среду сообщалось, что украинский политик Олег Ляшко озвучил мнение, согласно которому выполнение минских договоренностей по Донбассу станет актом капитуляции страны.