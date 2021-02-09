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Украинский журналист Дроздов назвал «неликвидом» и «балластом» аудиторию запрещенных Зеленским телеканалов

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский журналист Дроздов назвал «неликвидом» и «балластом» аудиторию запрещенных Зеленским телеканалов
Флаг Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Аудитория трех украинских оппозиционных телеканалов, запрещенных президентом страны Владимиром Зеленским, является «неликвидом» и «балластом». Соответствующую точку зрения озвучил Остап Дроздов, львовский журналист.

На прошлой неделе в бывшей советской республике было прекращено вещание каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Как пишет интернет-портал «ПолитНавигатор», Дроздов, известный крайне критическим отношением к русскоговорящим соотечественникам, назвал аудиторию перечисленных СМИ «пропащими» и «списанными» людьми, «неликвидом» и «балластом».

Гражданам, недовольным закрытием каналов, журналист предложил, в частности, заняться изучением государственного языка.

Как сообщалось ранее сегодня, Народной милиции самопровозглашенной ЛНР стало известно, что киевское командование не может уволить офицеров украинской армии, которых завербовали американцы.

ДЦ

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