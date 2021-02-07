Глава МИД Украины заявил, что на закрытие трех телеканалов «прилетит ответ» от России

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7 февраля 2021, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Дмитрий Кулеба фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия попытается ответить на санкции, введенные против трех телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», - высказал он.

Кулеба отметил, что сейчас у Москвы есть «более насущные дела», но закрытие телеканалов российские власти «не забудут», «и ответ прилетит». По его словам, Украина должна подходить к этому вопросу «как зрелое государство». Дипломат добавил, что официальный Киев работает над тем, чтобы страна и общество были готовы к отражению возможных действий со стороны РФ.