Издание Evrensel написало о присутствии американских наемников в «серой зоне» в Донбассе

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19 февраля 2021, 15:32

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На страницах турецкой прессы появился материал, в котором указывается на присутствие в «серой зоне» в Донбассе американских наемников. Из публикации следует, что эти люди задействованы на стороне Вооруженных сил Украины.

Издание Evrensel пишет, что большое количество наемников из Соединенных Штатов, в частности, ночуют в поселке Марьинка, который находится под Донецком, контролируемым властями самопровозглашенной ДНР. Американцы располагают серьезным камуфляжным снаряжением, среди них есть снайпер, отмечают авторы турецкого СМИ.

Ранее в пятницу сообщалось, что Татьяна Монтян, киевский юрист, предрекла армии Украины худший «котел» за время вооруженного противостояния в Донбассе в случае атаки на ДНР и ЛНР.