Украинский юрист Монтян предрекла ВСУ худший «котел» за время войны в Донбассе в случае атаки на ДНР и ЛНР

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19 февраля 2021, 14:27

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины ждет худший «котел» за время военного конфликта на территории Донбасса в случае атаки на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучила Татьяна Монтян, киевский юрист.

Монтян назвала вероятное наступление ВСУ «авантюрой», которое для украинской стороны будет иметь более тяжелые последствия, чем предыдущие окружения.

Собеседник журналистов добавила, что в случае операции против ДНР и ЛНР Киев рискует столкнуться с Российской Федерацией, которая придет на помощь своим гражданам, проживающим в Донбассе. При этом на военную поддержку своих партнеров - американцев и турок – Украине в противостоянии рассчитывать не приходится, привело точку зрения Татьяны Монтян ФБА «Экономика сегодня».

Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Игорь Коротченко предсказал, что Украина получит новую границу с республиками Донбасса по Днепру, если организует нападение на них.