Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

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19 февраля 2021, 09:58 Источник: ФАН

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае нападения Киева на непризнанные ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Игорь Коротченко, российский военный аналитик.

Как предсказал специалист, если украинская армия пойдет в наступление в Донбассе, Москва осуществит операцию, нацеленную на принуждение соседнего государства к миру. В результате этой операции новая граница ДНР и ЛНР пройдет по Днепру, полагает Коротченко.

Ранее в пятницу сообщалось, что Леонид Кравчук, представитель Киева на переговорах по Донбассу, высказал точку зрения, по которой Россия ведет «реальную войну» против Украины в регионе.