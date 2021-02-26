ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Военкор Дмитрий Стешин: власти Украины готовятся к блицкригу против ДНР и ЛНР

, 14:45 Источник: kp.ru

Военкор Дмитрий Стешин: власти Украины готовятся к блицкригу против ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинские власти ведут подготовку к блицкригу против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующую точку зрения на страницах российских СМИ высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Журналист рассказал, что парламенте соседней страны зарегистрировали законопроекты о наказании за «коллаборационизм». Один из документов, внесенных правящей партией «Слуга народа», в частности, предусматривает фактический запрет на любые интервью или выступления в прессе РФ. За это предлагается наказывать лишением свободы сроком до десяти лет.

Как отметил Стешин, подобные меры не принимаются на ровном месте. По мнению военкора, Киев решил репрессировать всех «неблагонадежных», так как осуществляет подготовку к проведению блицкрига против ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что эстонская разведка предупредила об угрозе «нападения» России на Украину через Белоруссию.

ДЦ

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью