Военкор Дмитрий Стешин: власти Украины готовятся к блицкригу против ДНР и ЛНР

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26 февраля 2021, 14:45 Источник: kp.ru

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинские власти ведут подготовку к блицкригу против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующую точку зрения на страницах российских СМИ высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Журналист рассказал, что парламенте соседней страны зарегистрировали законопроекты о наказании за «коллаборационизм». Один из документов, внесенных правящей партией «Слуга народа», в частности, предусматривает фактический запрет на любые интервью или выступления в прессе РФ. За это предлагается наказывать лишением свободы сроком до десяти лет.

Как отметил Стешин, подобные меры не принимаются на ровном месте. По мнению военкора, Киев решил репрессировать всех «неблагонадежных», так как осуществляет подготовку к проведению блицкрига против ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что эстонская разведка предупредила об угрозе «нападения» России на Украину через Белоруссию.