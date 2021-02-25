ОБСЕ обнаружила в Донбассе российскую РЛС, прикрытую материалом в цветах флага Украины

ОБСЕ обнаружила на территории Донбасса российскую РЛС, прикрытую материалом в цветах украинского флага. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.
Как информирует издание «Репортер», нахождение РЛС 51У6 «Каста-2Е1» было зафиксировано на контролируемом властями ЛНР участке, который находится в нескольких десятках километров от линии соприкосновения.
В процитированной публикации отмечается, что обнаруженная ОБСЕ станция, в частности, может использоваться для контроля воздушного пространства.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков озвучил условие, при котором РФ может объявить всю Украину бесполетной зоной.
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