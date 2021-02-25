Военный аналитик Леонков назвал условие, при котором Россия может объявить всю Украину бесполетной зоной

Алексей Леонков, отечественный военный аналитик, назвал условие, при котором Российская Федерация может объявить всю Украину бесполетной зоной. Высказывание специалиста по данному вопросу приведено в материале, размещенном в интернет-СМИ.
Леонков отметил, что Москва способна объявить территорию соседнего государства бесполетной зоной в качестве ответной меры на разрешение киевских властей использовать воздушное пространство Украины самолетами Североатлантического альянса. Россия может принять подобное решение и закрыть своими системами ПРО-ПВО все небо Украины в случае возникновения реальной угрозы Донбассу со стороны авиации НАТО, полагает эксперт.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Андрей Марочко, бывший спикер Народной милиции непризнанной ЛНР, допустил, что Киев может пойти на претворение в жизнь в Донбассе карабахского сценария.
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