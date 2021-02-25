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Черноморский флот России следит за кораблями ВМС Испании и Греции в Черном море

, 16:10

Черноморский флот России следит за кораблями ВМС Испании и Греции в Черном море
Черное море, фото: pixabay.com

Черноморский флот России приступил к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Тральщики-искатели мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции вошли в черноморскую акваторию сегодня, 25 февраля.

Ранее сообщалось, что вероятная коалиция Украины, Грузии и Молдавии в Черном море может угрожать Российской Федерации.

Посольство России в Вашингтоне обратилось к ВМС США: Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве.

НС

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