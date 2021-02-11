Посольство России в Вашингтоне обратилось к ВМС США: Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве

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11 февраля 2021, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: twitter

Анатолий Антонов, посол РФ в США, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Представители посольства РФ в Вашингтоне обратились к представителям Шестого флота ВМС США, проводившим совместные американо-турецкие учения в Черном море.

В сообщении российских дипломатов говорится: "Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах США". "Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", — подчеркнуло посольство РФ в Соединенных Штатах.

В дипмиссии считают, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море, и "он отчаянно ищет предлоги, теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе".

Американо-турецкие учения в Черном море проводились с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A ВМС США.

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