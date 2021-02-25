Avia.pro: вероятная коалиция Украины, Грузии и Молдавии в Черном море может угрожать России

Вероятная коалиция Украины, Грузии и Молдавии в Черном море может угрожать Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Некоторое время назад Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинский МИД, объявил о намерении создать поддерживаемый Соединенными Штатами альянс между Киевом, Тбилиси и Кишиневом в Черноморском регионе. Как полагают авторы интернет-издания Avia.pro, предполагаемая коалиция может представлять угрозу для России. В процитированной публикации отмечается, что флот названных бывших советских республик не обладает значимой мощью, однако он может быть дополнительно усилен кораблями НАТО.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Алексей Леонков обозначил условие, при котором Россия может объявить всю Украину бесполетной зоной.
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