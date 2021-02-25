Украинский аналитик Бадрак: ВСУ могут использовать новые дроны-камикадзе для мести республикам Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

25 февраля 2021, 15:54

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут использовать новые дроны-камикадзе для мести самопровозглашенным республикам Донбасса. Соответствующее предположение сделал Валентин Бадрак, украинский военный аналитик.

Как информирует сетевой ресурс «ПолитНавигатор», эксперт рассказал, что в прошлом году на Украине протестировали беспилотник «Гром» ST-35, который предназначен для поражения цели методом самоуничтожения. По мнению Бадрака, новый дрон, вероятно, будет использоваться ВСУ в том числе для мести ДНР и ЛНР за убитых киевских военных.

Ранее стало известно, что ОБСЕ обнаружила в Донбассе российскую РЛС, прикрытую материалом в цветах украинского флага.