Сайт Avia.pro: армия Украины может начать штурм ДНР и ЛНР в ближайшие недели или месяцы

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24 февраля 2021, 08:55 Источник: Аvia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут начать штурм самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ближайшие недели или месяцы. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в сети.

Авторы портала Avia.pro обратили внимание на прозвучавшее недавно заявление Руслана Хомчака, который занимает должность главкома ВСУ. Хомчак проинформировал, что в 2020 году армия бывшей советской республики начала подготовку «к действиям в наступлении на урбанизированной местности». Журналисты сайта полагают, что эти слова могут свидетельствовать о планах Киева организовать новую наступательную операцию в Донбассе.

Судя по возросшей в последнее время активности украинских силовиков в зоне конфликта, штурм может начаться в ближайшие недели или месяцы, предсказывается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Вадим Скибицкий, спикер военной разведки Украины, озвучил утверждение, согласно которому РФ «отрабатывала захват Донбасса» в 2013-м.