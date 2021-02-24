Сайт Avia.pro: армия Украины может начать штурм ДНР и ЛНР в ближайшие недели или месяцы

Вооруженные силы Украины могут начать штурм самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ближайшие недели или месяцы. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в сети.
Авторы портала Avia.pro обратили внимание на прозвучавшее недавно заявление Руслана Хомчака, который занимает должность главкома ВСУ. Хомчак проинформировал, что в 2020 году армия бывшей советской республики начала подготовку «к действиям в наступлении на урбанизированной местности». Журналисты сайта полагают, что эти слова могут свидетельствовать о планах Киева организовать новую наступательную операцию в Донбассе.
Судя по возросшей в последнее время активности украинских силовиков в зоне конфликта, штурм может начаться в ближайшие недели или месяцы, предсказывается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Вадим Скибицкий, спикер военной разведки Украины, озвучил утверждение, согласно которому РФ «отрабатывала захват Донбасса» в 2013-м.