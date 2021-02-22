Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак: Украинская армия готовится к штурму городов

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22 февраля 2021, 22:55 Источник: Московский комсомолец

флаг Украины, фото: pixabay.com

Армия Украины готовится к наступательным боевым действиям в городских условиях. Об этом заявил в эфире украинского телевидения главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности», - сказал Хомчак.

Какие города планируют штурмовать военнослужащие Украины, генерал не уточнил. При этом Руслан Хомчак отметил, что ВСУ должны быть готовы к развитию любой ситуации.

Главнокомандующий ВС Украины выразил соболезнования семьям погибших на войне в Донбассе украинских военнослужащих.

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