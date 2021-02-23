Avia.pro: после переброски B-1 в Норвегию США увеличат число провокаций у северных границ России

После переброски бомбардировщиков B-1 в Норвегию Соединенные Штаты увеличат число провокаций у северных государственных рубежей Российской Федерации. Такой прогноз сделан в материале, появившемся в сети.
Согласно информации, опубликованной порталом Avia.pro, анонсированная некоторое время назад отправка B-1 в Норвегию, состоялась. На территории скандинавской страны приземлились три стратегических бомбардировщика.
B-1 будут развернуты на постоянной основе. Это означает, что количество американских провокаций у северных границ РФ вырастет, предсказывают авторы сайта. Они напоминают, что ранее в США заявляли о намерении организовать регулярное патрулирование в Арктике с целью предотвращения «наступления Москвы» в данном регионе.
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