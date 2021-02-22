Сайт Sina: военным США удалось найти «настоящую ахиллесову пяту» обороны России
22 февраля 2021, 21:44
Военным Соединенных Штатов удалось найти «настоящую ахиллесову пяту» обороны Российской Федерации, это Кольский полуостров. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Портал Sina обратил внимание на то, что значительная часть судов Северного флота РФ базируется на Кольском полуострове. Близость данного региона к Норвегии делает его уязвимым для самолетов, размещенных на территории скандинавского государства.
В скором будущем в Норвегии должны появиться четыре американских B-1. Бомбардировщикам США потребуется немного времени, чтобы добраться до места базирования российских кораблей, констатируется в процитированной публикации.
Ранее сегодня издание «Репортер» написало, что переброска новейших систем РЭБ на Курильские острова вызвала тревогу в Японии.
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