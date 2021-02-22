«Репортер»: появление новейших российских систем РЭБ на Курилах вызвало тревогу в Японии

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2021, 14:43 Источник: «Репортер»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Появление новейших российских систем РЭБ на территории Курильских островов вызвало тревогу в Японии. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как информирует сетевое издание «Репортер», на Курилы некоторое время назад были доставлены «Леер-3», передовые комплексы радиоэлектронной борьбы. Это спровоцировало тревогу в Японии, чьи власти считают российские острова «своими». В Токио выразили беспокойство в связи с переброской систем РЭБ, отмечается в процитированном материале.

Ранее в понедельник авторы ресурса Avia.pro предположили, что отправка Москвой дополнительных истребителей в Сирию может быть сигналом в адрес Израиля.