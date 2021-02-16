Японская газета Hokkaido Shimbun заявила об «обязанности» России «вернуть» Курилы Токио
16 февраля 2021, 16:55
На Российской Федерации лежит «обязанность» по «возвращению» Курильских островов Японии. Об этом заявляется в материале, размещенном на страницах прессы восточноазиатского государства.
Газета Hokkaido Shimbun в редакционной статье высказала точку зрения, согласно которой СССР осуществил в свое время «незаконный захват» Курил. В процитированной публикации утверждается, что Россия, являющаяся правопреемницей по отношению к Советскому Союзу, «обязана» отдать острова Токио. Авторы издания отметили, что «забывать это обстоятельство ни в коем случае нельзя».
Летом 2020 года в России были приняты поправки к Конституции, которые, в частности, запрещают отчуждение территорий страны.
Ранее в СМИ появилась информация, по которой в Японии разрабатывают ракету, способную нанести удар по РФ.
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