Geopolitika.news: военные США планируют патрулирование Арктики — «прямо перед носом у России»
15 января 2021, 17:42[ «Аргументы Недели» ]
Военные Соединенных Штатов планируют патрулирование Арктики — «прямо перед носом у России». Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах хорватских СМИ.
Издание Geopolitika.news процитировало министра американских ВМС Кеннета Брейтуэйта, который заявил, что силы США будут осуществлять регулярное патрулирование за Полярным кругом с целью предотвращения «наступления Москвы на Дальнем Севере».
В процитированной публикации отмечается, что соперничество в Арктике между Штатами и РФ чревато конфликтами. Также констатируется, что Россия имеет стратегические преимущества в данном регионе и инициатива в настоящий момент на ее стороне.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что американские союзники не помогут США в случае ядерной войны с Москвой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.