Geopolitika.news: военные США планируют патрулирование Арктики — «прямо перед носом у России»

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15 января 2021, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, Rod Lamkey - CNP via www.imago-i / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов планируют патрулирование Арктики — «прямо перед носом у России». Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах хорватских СМИ.

Издание Geopolitika.news процитировало министра американских ВМС Кеннета Брейтуэйта, который заявил, что силы США будут осуществлять регулярное патрулирование за Полярным кругом с целью предотвращения «наступления Москвы на Дальнем Севере».

В процитированной публикации отмечается, что соперничество в Арктике между Штатами и РФ чревато конфликтами. Также констатируется, что Россия имеет стратегические преимущества в данном регионе и инициатива в настоящий момент на ее стороне.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что американские союзники не помогут США в случае ядерной войны с Москвой.