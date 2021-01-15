Издание Sohu: американские союзники не помогут США в случае ядерной войны с Россией

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15 января 2021, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

У Соединенных Штатов, в отличие от России, имеются десятки союзников, однако в случае ядерного конфликта с Москвой они Вашингтону не помогут. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Издание Sohu пишет, что Москва полагается только на свои силы в возможном будущем военном противостоянии с американцами. Как напоминает портал, в РФ на официальном уровне утверждено положение, согласно которому страна оставляет за собой право на применение ядерного арсенала в случае агрессии против нее.

Если начнется конфликт с использованием оружия массового поражения, наличие союзников у США не будет иметь никакой роли. Партнеры Вашингтона ему не помогут, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Джордж Баррос озвучил мнение, по которому вероятное размещение российских систем С-400 в Белоруссии может стать новой угрозой для НАТО.