ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Издание Sohu: американские союзники не помогут США в случае ядерной войны с Россией

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Издание Sohu: американские союзники не помогут США в случае ядерной войны с Россией
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

У Соединенных Штатов, в отличие от России, имеются десятки союзников, однако в случае ядерного конфликта с Москвой они Вашингтону не помогут. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Издание Sohu пишет, что Москва полагается только на свои силы в возможном будущем военном противостоянии с американцами. Как напоминает портал, в РФ на официальном уровне утверждено положение, согласно которому страна оставляет за собой право на применение ядерного арсенала в случае агрессии против нее.

Если начнется конфликт с использованием оружия массового поражения, наличие союзников у США не будет иметь никакой роли. Партнеры Вашингтона ему не помогут, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Джордж Баррос озвучил мнение, по которому вероятное размещение российских систем С-400 в Белоруссии может стать новой угрозой для НАТО.

ДЦ

В мире

Эксперт Джордж Баррос: вероятное размещение российских С-400 в Белоруссии может стать новой угрозой для НАТО

Эксперт Джордж Баррос: вероятное размещение российских С-400 в Белоруссии может стать новой угрозой для НАТО

Вероятное размещение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на территории Белоруссии может стать новой угрозой для Североатлантического альянса. Такую точку зрения озвучил эксперт Джордж Баррос.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью