Эксперт Джордж Баррос: вероятное размещение российских С-400 в Белоруссии может стать новой угрозой для НАТО

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15 января 2021, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Вероятное размещение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на территории Белоруссии может стать новой угрозой для Североатлантического альянса. Такую точку зрения озвучил зарубежный эксперт Джордж Баррос, пишут отечественные сетевые СМИ.

Некоторое время назад в Минске заявили о планах приобрести у Москвы С-400 и комплексы «Панцирь-С». По мнению процитированного изданием «ПолитРоссия» Барроса, РФ, вероятно, намерена интегрировать белорусскую систему ПВО в свою. В случае осуществления подобной интеграции ухудшится способность НАТО защищать прибалтийские республики, отметил специалист.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание Sohu написало, что американские ПВО не в состоянии противостоять российским ракетам «Авангард».