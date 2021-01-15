Портал Sohu: ПВО Соединенных Штатов не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард»

Системы ПВО, которые имеются в распоряжении Соединенных Штатов, не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард». Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.
Как информирует издание «ПолитЭксперт», портал Sohu констатировал, что «Авангард» способен перемещаться на скорости, достигающей 28 Махов. В случае запуска данные боеприпасы могут достичь территории США за шестнадцать минут.
Американские ПВО не в состоянии перехватить ракеты «Авангард». Именно в этом заключается причина того, что Вашингтон осудил Москву за создание подобного вооружения, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня ресурс Avia.pro предположил, что будущая российская РЛС «Яхрома» на Чукотке, вероятно, возьмет под контроль воздушное пространство над частью США.
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