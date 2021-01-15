Avia.pro: будущая российская РЛС «Яхрома» на Чукотке, вероятно, возьмет под контроль воздушное пространство над частью США

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15 января 2021, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Радиолокационная станция (РЛС) «Яхрома», которую Российская Федерация построит на Чукотке, вероятно, возьмет под свой контроль воздушное пространство над частью территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернет-СМИ.

Согласно имеющейся информации, Москва собирается возвести РЛС «Яхрома» на Крымском полуострове и Чукотке. Данная станция, способная работать в четырех диапазонах, не имеет аналогов в мире.

Портал Avia.pro, основываясь на выложенных в сеть материалах, предположил, что чукотская РЛС, вероятно, возьмет под свой контроль воздушное пространство над частью территории Соединенных Штатов, Канады и Арктикой.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание Sohu написало, что наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на Вашингтон.