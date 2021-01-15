Sohu: наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США

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15 января 2021, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Наличие у Российской Федерации стратегических бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США. Такая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

В то время как американские бомбардировщики B-1 морально устаревают, Ту-160 продолжают оставаться максимально опасными самолетами, констатирует сетевой ресурс Sohu. Авторы портала выдвинули предположение, согласно которому через несколько лет Ту-160 станет единственным на планете действующим стратегическим бомбардировщиком, который способен передвигаться на скорости, превышающей скорость звука.

Кроме того, отмечается, что в 2020-м стало известно о планах российской стороны по возобновлению серийного производства данных самолетов. Предполагается, что Ту-160 будут значительно модернизированы, в частности, они получат мотор НК-32-02. Специалисты называют этот агрегат самым мощным из тех, что применяется на военных воздушных судах.

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что американцы оказались не в состоянии отследить в океане подлодки РФ проекта «Варшавянка».