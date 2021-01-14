Avia.pro: военные США оказались не в состоянии отследить в океане российские субмарины проекта «Варшавянка»

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14 января 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов оказались не в состоянии отследить в океане российские подводные лодки проекта «Варшавянка». Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет издание Avia.pro, американские военные заявили о том, что не могут отслеживать перемещения субмарин РФ. Лодки проекта «Варшавянка» за присущую им скрытность прозвали на Западе «Черной дырой», констатируется в процитированном материале.

Также отмечается, что данные субмарины способны бороться как с подводными, так и надводными кораблями.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Sina высказал прогноз, согласно которому Россия лишит ФРГ части территорий, если власти этой страны будут пытаться вести диалог с Москвой «силой».