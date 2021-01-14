Avia.pro: военные США оказались не в состоянии отследить в океане российские субмарины проекта «Варшавянка»
14 января 2021, 16:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Военные Соединенных Штатов оказались не в состоянии отследить в океане российские подводные лодки проекта «Варшавянка». Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Как пишет издание Avia.pro, американские военные заявили о том, что не могут отслеживать перемещения субмарин РФ. Лодки проекта «Варшавянка» за присущую им скрытность прозвали на Западе «Черной дырой», констатируется в процитированном материале.
Также отмечается, что данные субмарины способны бороться как с подводными, так и надводными кораблями.
Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Sina высказал прогноз, согласно которому Россия лишит ФРГ части территорий, если власти этой страны будут пытаться вести диалог с Москвой «силой».
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