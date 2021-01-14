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Ресурс Sina: Россия лишит Германию части территорий, если Берлин будет пытаться вести диалог с Москвой «силой»

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Ресурс Sina: Россия лишит Германию части территорий, если Берлин будет пытаться вести диалог с Москвой «силой»
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Christian Thiel via www.imago-im / globallookpress.com

Российская Федерация лишит Германию части территорий, если Берлин будет пытаться вести диалог с Москвой «силой». Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sina прокомментировал заявление возглавляющей Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей к диалогу с Россией «с позиции силы». Авторы ресурса констатировали, что, несмотря на развитую экономику, Германию нельзя назвать серьезным военным игроком.

Как предсказывается в процитированном материале, Берлин ждет поражение, если он будет пытаться вести диалог с Москвой «силой». РФ лишит Германию части территорий, полагают в Sina.

Ранее в четверг сообщалось, что издание «Свободная пресса» высказало точку зрения, согласно которой в связи с учениями НАТО и России в 2021 году мир окажется в шаге от последней войны в истории человечества.

ДЦ

В мире

«Свободная пресса»: в связи с учениями НАТО и России в 2021-м мир окажется в шаге от последней войны человечества

Прогноз: мир окажется в шаге от последней войны человечества в 2021-м из-за учений НАТО и России

В связи с учениями Североатлантического альянса и Российской Федерации в 2021 году мир окажется в шаге от последней войны человечества. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, размещенной в СМИ.

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