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14 января 2021, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Christian Thiel via www.imago-im / globallookpress.com

Российская Федерация лишит Германию части территорий, если Берлин будет пытаться вести диалог с Москвой «силой». Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sina прокомментировал заявление возглавляющей Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей к диалогу с Россией «с позиции силы». Авторы ресурса констатировали, что, несмотря на развитую экономику, Германию нельзя назвать серьезным военным игроком.

Как предсказывается в процитированном материале, Берлин ждет поражение, если он будет пытаться вести диалог с Москвой «силой». РФ лишит Германию части территорий, полагают в Sina.

Ранее в четверг сообщалось, что издание «Свободная пресса» высказало точку зрения, согласно которой в связи с учениями НАТО и России в 2021 году мир окажется в шаге от последней войны в истории человечества.