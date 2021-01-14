Ресурс Sina: Россия лишит Германию части территорий, если Берлин будет пытаться вести диалог с Москвой «силой»
14 января 2021, 15:23[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация лишит Германию части территорий, если Берлин будет пытаться вести диалог с Москвой «силой». Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Портал Sina прокомментировал заявление возглавляющей Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей к диалогу с Россией «с позиции силы». Авторы ресурса констатировали, что, несмотря на развитую экономику, Германию нельзя назвать серьезным военным игроком.
Как предсказывается в процитированном материале, Берлин ждет поражение, если он будет пытаться вести диалог с Москвой «силой». РФ лишит Германию части территорий, полагают в Sina.
Ранее в четверг сообщалось, что издание «Свободная пресса» высказало точку зрения, согласно которой в связи с учениями НАТО и России в 2021 году мир окажется в шаге от последней войны в истории человечества.
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