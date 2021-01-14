«Свободная пресса»: в связи с учениями НАТО и России в 2021-м мир окажется в шаге от последней войны человечества

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14 января 2021, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Учения НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

В связи с учениями Североатлантического альянса и Российской Федерации в 2021 году мир окажется в шаге от последней войны человечества. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Издание «Свободная пресса» пишет, что в мае силы НАТО начнут проводить крупнейшие за последние десятилетия многонациональные маневры под названием «Defender Europe 2021». Россия в ответ на это организует в сентябре совместно с Белоруссией учения «Запад-2021».

В процитированном материале обращается внимание на то, что предстоящие учебные сражения развернутся на небывалой со времен Второй мировой территории от Балкан до Балтики, к маневрам будут привлечены в общей сложности сотни тысяч человек. Между тем, взаимные контакты между западными и российскими военными почти свернуты. На этом фоне могут произойти роковые случайности, способные привести к последней войне в истории человечества.

Ранее в четверг сообщалось, что китайский ресурс Sina высказал мнение, по которому американские авианосцы не могут эффективно защититься от российских ракет «Кинжал» и «Циркон».