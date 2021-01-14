Sina: авианосцы США не могут эффективно защититься от российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»

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14 января 2021, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Военный флот Соединенных Штатов, в составе которого находятся двенадцать атомных авианосцев и большое количество других крупных судов, не может гарантировать Вашингтону победу над Российской Федерацией из-за наличия у последней гиперзвуковых противокорабельных ракет. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Как констатирует портал Sina, противокорабельные ракеты, которые стоят на вооружении ВМС различных стран, обычно летают со скоростью 0,9 – 3,5 Маха. Скорость снарядов, имеющихся в распоряжении РФ, в три раза выше, говорится в материале китайского сайта, пересказанного «ПолитРоссией».

Отмечается, что американские авианосцы не могут эффективно защититься от боеприпасов «Кинжал» и «Циркон», в которых нашли свое выражение все наивысшие достижения в области противокорабельной ракетной техники.

Ранее в четверг отечественный ресурс Avia.pro предположил, что ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии.