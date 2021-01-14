Портал Avia.pro: российская ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии
14 января 2021, 08:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российская ракета «Искандер» могла попасть в руки американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся в интернете.
Портал Avia.pro напоминает, что некоторое время назад в Соединенных Штатах приступили к разработке аналога «Искандера». По мнению авторов ресурса, подобные боеприпасы американцы могли изучить только в Сирии.
Армия РФ применяла «Искандеры» в ходе атак по сирийским бандформированиям. Одна из данных ракет могла попасть в руки военных США, которые также присутствуют в республике, говорится в процитированной публикации.
Ранее издание Forbes написало, что осенний конфликт в Нагорном Карабахе вынудил Москву ускорить разработку «Охотника», отечественного ударного беспилотного летательного аппарата.
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