Портал Avia.pro: российская ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии

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14 января 2021, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская ракета «Искандер» могла попасть в руки американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся в интернете.

Портал Avia.pro напоминает, что некоторое время назад в Соединенных Штатах приступили к разработке аналога «Искандера». По мнению авторов ресурса, подобные боеприпасы американцы могли изучить только в Сирии.

Армия РФ применяла «Искандеры» в ходе атак по сирийским бандформированиям. Одна из данных ракет могла попасть в руки военных США, которые также присутствуют в республике, говорится в процитированной публикации.

Ранее издание Forbes написало, что осенний конфликт в Нагорном Карабахе вынудил Москву ускорить разработку «Охотника», отечественного ударного беспилотного летательного аппарата.