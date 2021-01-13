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Журнал Forbes: осенняя война в Карабахе вынудила Россию ускорить работы по созданию ударного дрона «Охотник»

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Журнал Forbes: осенняя война в Карабахе вынудила Россию ускорить работы по созданию ударного дрона «Охотник»
Московский Кремль, pixabay.com

Вооруженный конфликт, разгоревшийся прошлой осенью на территории Нагорного Карабаха, вынудил Российскую Федерацию ускорить работы по созданию ударного беспилотника «Охотник». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Журнал Forbes пишет, что проект «Охотник», первый испытательный полет которого состоялся летом 2019-го, сейчас стремительно развивается. Издание указывает на то, что азербайджано-армянские боевые действия в Карабахе осенью 2020 года продемонстрировали эффективность применения дронов для решения военных задач и побудили Москву активизировать разработку собственных программ в области беспилотных технологий. На эти проекты обращено пристальное внимание руководства страны, отмечается в публикации, переведенной «ПолитРоссией».

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ДЦ

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