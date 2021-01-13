Журнал Forbes: осенняя война в Карабахе вынудила Россию ускорить работы по созданию ударного дрона «Охотник»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2021, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Московский Кремль, pixabay.com

Вооруженный конфликт, разгоревшийся прошлой осенью на территории Нагорного Карабаха, вынудил Российскую Федерацию ускорить работы по созданию ударного беспилотника «Охотник». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Журнал Forbes пишет, что проект «Охотник», первый испытательный полет которого состоялся летом 2019-го, сейчас стремительно развивается. Издание указывает на то, что азербайджано-армянские боевые действия в Карабахе осенью 2020 года продемонстрировали эффективность применения дронов для решения военных задач и побудили Москву активизировать разработку собственных программ в области беспилотных технологий. На эти проекты обращено пристальное внимание руководства страны, отмечается в публикации, переведенной «ПолитРоссией».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что возможное вступление Украины в НАТО заложит «мину» на «пороге» РФ.