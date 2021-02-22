Зеленский ответил на вопрос о завершении строительства дамбы на Северо-Крымском канале

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о планах Киева достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит «максимально исключить попадание воды» в Крым.
«Пока не собирались, но иногда СМИ подкидывают неплохие идеи», - высказал он.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах Киева достроить дамбу, чтобы исключить возможность подачи воды из Днепра в Крым до того момента, пока полуостров не станет вновь украинским.
При этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в регионе сформируют достаточный запас воды к курортному сезону.
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