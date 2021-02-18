В Крыму объяснили, как последствия «водной блокады» отразятся на туристах
18 февраля 2021, 15:56
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в регионе сформируют достаточный запас воды к курортному сезону. По его словам, туристы не ощутят на себе последствий «водной блокады».
Константинов отметил, что Крым приспособился к отсутствию днепровской воды, подававшейся раньше с территории Украины. Он добавил, что были проведены серьезные работы.
«Мы провели серьезные работы, чтобы не завесить от этой воды … У нас достаточно природных источников, надо просто рационально с этим работать. Мы по этому пути идем, работы уже идут», - пояснил глава парламента в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее вице-спикер парламента Владимир Бобков назвал «глупостью» стремление украинских властей достроить дамбу, чтобы не давать воду Крыму.
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