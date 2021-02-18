Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью стремление Украины достроить дамбу, чтобы лишить Крыма воды

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2021, 08:38 Источник: РИА Новости

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает глупостью стремление украинских властей достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не давать воду Крыму.

Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о планах Киева достроить дамбу, чтобы исключить возможность подачи воды из Днепра в Крым.

По словам Бобкова, заявления Киева "о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость".

Он напомнил, что "в Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова". Бобков отметил, что "крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы", какая-либо "перспектива получения воды с территории Украины становится для Крыма все менее актуальной и интересной". Он призвал прекратить "глупые заявления о воде", поставки которой Украина давно перекрыла и теперь собирается "впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это".