Украина готова достроить дамбу на Северо-Крымском канале, лишь бы не давать воду Крыму

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18 февраля 2021, 07:11 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Украинские власти готовы достроить дамбу на Северо-Крымском канале, только бы не дать воду Крыму.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко о планах Киева достроить дамбу, чтобы исключить возможность подачи воды из Днепра в Крым до того момента, пока полуостров не станет вновь украинским.

По словам Кориневича, имеется ряд некоторых вопросов, касающихся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Он рассказал, что с Шевченко обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая максимально исключает попадание воды в Крым, и одновременно позволит улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

"Никакой воды в Крым до "деоккупации", - подчеркнул украинский чиновник.

Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей водой региона после вхождения Крыма в состав РФ.

Сейчас воды в Крыму не хватает.