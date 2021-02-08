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Несмотря на непогоду вода в водохранилищах Крыма убывает

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Несмотря на непогоду вода в водохранилищах Крыма убывает
Фото: соцсети

При этом в скором времени будет установлен очередной рекорд по количеству перекаченной воды из подземных источников.

Директор предприятия «Вода Крыма» доложил сегодня о плачевном состоянии дел с крымскими водохранилищами. «Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться», - рассказал Владимир БАЖЕНОВ и уточнил, что в Симферопольском, к примеру, осталось всего 7%.

Отдельно БАЖЕНОВ отметил, что предприятие наращивает перекачку воды из подземных хранилищ. «Спустя почти 10 лет будем запускать один насос, который позволит сразу 75 000 перекачивать – это очередная революция в системе гидравлики нашего предприятия», - с гордостью отметил он.

АОл

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