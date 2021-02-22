Стрелков сообщил об уничтожении в Донбассе ополченцев, попавших в минно-фугасную засаду

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22 февраля 2021, 12:49

Ополченцы ДНР, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, проинформировал об уничтожении в Донбассе ополченцев, попавших в минно-фугасную засаду. Соответствующую публикацию Стрелков разместил во «ВКонтакте».

Экс-министр отметил, что инцидент произошел в минувшую субботу. Группа мотострелкового батальона выдвинулась для выполнения задания, при этом информация о маршруте, как выразился Стрелков, была «слита». Ополченцы попали в минно-фугасную засаду. Из поста следует, что в результате случившегося погибли семь человек, еще несколько ранены.

Как сообщалось ранее в понедельник, писатель и политик Захар Прилепин спрогнозировал, что Россия в случае эскалации в Донбассе может вмешаться и сдвинуть линию фронта.