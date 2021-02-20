Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

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20 февраля 2021, 09:51 Источник: РЕН ТВ

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Крупномасштабное наступление Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР может начаться весной. Такой вариант развития событий в Донбассе допустил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

Согласно прогнозу эксперта, киевская операция против республик может стартовать «либо по холоду, до начала распутицы, либо как только земля немного подсохнет».

По мнению Вассермана, уровень командования Вооруженных сил Украины не позволяет им рассчитывать на успех наступления.

Ранее сегодня сообщалось, что авторы сайта Avia.pro высказали версию, по которой киевский план «Б» по Донбассу может заключаться в уничтожении ДНР и ЛНР.