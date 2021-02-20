Аналитик Дандыкин: если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР, оно «очень плохо закончится» для армии Украины

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20 февраля 2021, 08:51 Источник: ФАН

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР, оно «очень плохо закончится» для Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Василий Дандыкин, отечественный военный аналитик.

Оценивая текущую ситуацию в Донбассе, эксперт допустил, что ВСУ могут до начала весенней распутицы попытаться взять реванш у сил непризнанных республик за поражения, понесенные во время активной фазы конфликта в 2014-2015 годах. Дандыкин отметил, что «легкой прогулки» для киевских военных не будет. Собеседник интернет-издания ФАН назвал вероятное наступление Украины «авантюрой», которая «очень плохо закончится» для армии страны.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Леонид Кравчук, представитель Киева на переговорах об урегулировании противостояния на востоке Украины, рассказал о плане «Б» ее руководства по Донбассу.