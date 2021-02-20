Аналитик Дандыкин: если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР, оно «очень плохо закончится» для армии Украины

Если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР, оно «очень плохо закончится» для Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Василий Дандыкин, отечественный военный аналитик.
Оценивая текущую ситуацию в Донбассе, эксперт допустил, что ВСУ могут до начала весенней распутицы попытаться взять реванш у сил непризнанных республик за поражения, понесенные во время активной фазы конфликта в 2014-2015 годах. Дандыкин отметил, что «легкой прогулки» для киевских военных не будет. Собеседник интернет-издания ФАН назвал вероятное наступление Украины «авантюрой», которая «очень плохо закончится» для армии страны.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Леонид Кравчук, представитель Киева на переговорах об урегулировании противостояния на востоке Украины, рассказал о плане «Б» ее руководства по Донбассу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.