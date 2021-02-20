План «Б» Украины по Донбассу может заключаться в уничтожении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.
Как заявил некоторое время назад киевский переговорщик Леонид Кравчук, украинский план «Б», предполагает «признание всеми без исключения», в частности, того, что «любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны». По мнению авторов портала Avia.pro, высказывание Кравчука говорит о намерении Киева уничтожить ДНР и ЛНР.
В процитированной публикации отмечается, что Украина перебросила в Донбасс большое количество военной техники и вооружения, позволяющего превратить территории республик в руины.
Ранее в субботу сообщаюсь, что военный аналитик Василий Дандыкин назвал возможное наступление киевских силовиков на ДНР и ЛНР «авантюрой».
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