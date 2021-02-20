Конгрессмен Майкл Маккол охарактеризовал новые санкции США в отношении «Северного потока-2» как «совершенно неадекватные»

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20 февраля 2021, 07:38 Источник: Коммерсантъ

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Госдепартамент США передал в Конгресс список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по газопроводу «Северный поток-2». Член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол охарактеризовал эти санкции как «совершенно неадекватные».

В списке указаны российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус».

Маккол отметил, что против в отношении этих судна и компании действуют санкции, введенные при бывшем президенте США Дональде Трампе. Получается, что Госдеп не предложил новых санкций против российского газопровода.

Конгрессмен Майкл Маккол сделал вывод: «Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны. Намерения Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить завершение строительства российского трубопровода "Северный поток-2"». В своём комментарии в Twitter политик подчеркнул, что введение санкций против «Фортуны» и «КВТ-Рус» не отвечает этим планам США.

Вице-премьер России Александр Новак 14 февраля сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Новак подчеркнул, что проект полностью соответствует европейскому законодательству, а имеющиеся попытки ему помешать — это нерыночные методы конкуренции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной указал на необходимость вести диалог с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе. Об этом французский лидер заявил на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости развивать общую для Европы и США трансатлантическую повестку в отношении России и Китая.